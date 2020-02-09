Шотландским алкоголикам решили наливать бесплатно. Это для их же блага

Многие преступления в мире совершаются именно под градусом. Шотландия решила бороться с проблемой не отправляя алкоголиков на капельницы, а затем снова отпуская, а немного нестандартно. Зависимым от спиртного в этой стране наоборот наливают. Только делают это под присмотром медиков и по графику.

Люди с алкогольной зависимостью могут обратиться за помощью в приют Oak в Шотландии. Там местным алкоголикам устраивают «наливайки». Каждый час с 07:30 до 21:30 постояльцы приходят со своими кружками к работникам учреждения и пьют белое вино.

Перед этим их осматривают медики, если человек уже пьян, то свою порцию спиртного он уже не получит, пишет «Би-би-си». Кроме того, каждый прием алкоголя ограничен определенными дозами. Утром разрешает не больше 200 миллилитров, а в течение дня — 140. Если человек пьет горячительное вне приюта, то из программы его исключают.

Весь смысл в том, что обычно алкоголики всегда ищут, что можно выпить. В ход идет не только нормальное спиртное, а, например, разбавители краски, дезинфицирующее средство для рук, стеклоочистители и это еще не весь список. Такие жидкости сильно сказываются на здоровье. В приюте бездомные всегда находятся под присмотром врачей, и многие постепенно перестают пить.

Первым такой подход использовали в Канаде 19 лет назад. Сейчас там насчитывается уже 14 центров помощи алкоголикам. Основываясь на канадском опыте, в Глазго шотландская активистка и правозащитница Кэрен Маккласки организовала пилотный проект.