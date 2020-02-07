Канадец пытался отговорить дочь становиться трансгендером. Его обвинили в домашнем насилии
В Канаде обвинили в домашнем насилии отца девочки, решившей сменить пол в 14 лет. Мужчине грозит арест, если он попытается отговорить дочь от приема мужских гормонов, сообщил «Царьград» со ссылкой на The New American.
Вердикт вынес Верховный суд Британской Колумбии. Теперь отец не имеет права называть дочь именем, данным при рождении, и говорить о ней, как о девочке. Также полиция сможет арестовать его, если для этого будут «разумные» основания.
Судья в ходе процесса заявила, что действия отца подвергают ребенка риску.
Сообщается, что решение о гендерном переходе подросток приняла после развода родителей и посещения школьного психолога. Врачи прописали ей без ведома отца курс препаратов мужских гормонов, которые лишат ее возможности в будущем иметь детей.
Узнав о происходящем, мужчина подал иск в суд. По его мнению, в 14 лет рано принимать такие серьезные решения. Однако суд принял сторону его дочери.