Канадец пытался отговорить дочь становиться трансгендером. Его обвинили в домашнем насилии

Вердикт вынес Верховный суд Британской Колумбии. Теперь отец не имеет права называть дочь именем, данным при рождении, и говорить о ней, как о девочке. Также полиция сможет арестовать его, если для этого будут «разумные» основания.

Судья в ходе процесса заявила, что действия отца подвергают ребенка риску.

Сообщается, что решение о гендерном переходе подросток приняла после развода родителей и посещения школьного психолога. Врачи прописали ей без ведома отца курс препаратов мужских гормонов, которые лишат ее возможности в будущем иметь детей.

Узнав о происходящем, мужчина подал иск в суд. По его мнению, в 14 лет рано принимать такие серьезные решения. Однако суд принял сторону его дочери.