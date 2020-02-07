    07 февраля 2020, 02:14

    Канадец пытался отговорить дочь становиться трансгендером. Его обвинили в домашнем насилии

    Ирина Нагайникова

    В Канаде обвинили в домашнем насилии отца девочки, решившей сменить пол в 14 лет. Мужчине грозит арест, если он попытается отговорить дочь от приема мужских гормонов, сообщил «Царьград» со ссылкой на The New American.
    Канадец пытался отговорить дочь становиться трансгендером. Его обвинили в домашнем насилии

    Вердикт вынес Верховный суд Британской Колумбии. Теперь отец не имеет права называть дочь именем, данным при рождении, и говорить о ней, как о девочке. Также полиция сможет арестовать его, если для этого будут «разумные» основания.

    Судья в ходе процесса заявила, что действия отца подвергают ребенка риску.

    Сообщается, что решение о гендерном переходе подросток приняла после развода родителей и посещения школьного психолога. Врачи прописали ей без ведома отца курс препаратов мужских гормонов, которые лишат ее возможности в будущем иметь детей.

    Узнав о происходящем, мужчина подал иск в суд. По его мнению, в 14 лет рано принимать такие серьезные решения. Однако суд принял сторону его дочери.