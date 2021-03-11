Шотландец 12 лет жил с трупом жены. Тело нашли благодаря коронавирусу

Житель Шотландии 12 лет жил с трупом собственной жены. В полиции смерть женщины на данный момент «рассматривается как необъяснимая».

Останки Кристины Мэлли нашли случайно в конце февраля, сообщило издание Evening Express. В пригороде Абердина проходила вакцинация от коронавируса. Медики приехали, чтобы сделать укол 80-летней женщине, потому что она не явилась на прививку.

Муж Мэлли сказал, что его жена находится за границей. Однако ее останки были найдены в доме, после чего полицейские начали расследование. Оказалось, что женщина была мертва около 12 лет.

Обстоятельства смерти пока остаются неизвестны. В местной полиции сообщили, что на данный момент ее смерть для них необъяснима.

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