Мужчина исчез в собственном доме после встречи с бездомным оккультистом

Жителя Сан-Франциско нашли мертвым в собственной квартире. Больше месяца родственники и полиция не могли него найти.

Во время расследования полицейские не могли понять, куда он пропал, так как 50-летний Кристофер Войтель зашел в свою квартиру и больше ее не покидал. В объективы камер наблюдения соседних домов мужчина не попадал. Об этом написало ИА Nation News.

Обыск квартиры показал, что входная дверь была заперта на замок, следов взлома не было.

Знакомые Войтеля обратили внимание, что мужчина в последнее время вел себя подозрительно. Он выкладывал странные посты в Facebook. Накануне исчезновения он отправил СМС своей племяннице, чтобы она попросила свою маму срочно проверить сообщение. Сестра Войтеля пыталась ему дозвониться, но он не поднял трубку.

Соседи указывали, что нужно найти бездомного Буда, с которым Кристофер познакомился пару лет назад. Незнакомец увлекался оккультизмом. Они полагают, что он может стать ключом к разгадке исчезновения.

В понедельник, 16 февраля, полиция нашла тело мужчины в его собственном доме. Об этом сообщил изданию Мissiоn Lосаl друг Войтеля. Причина смерти Кристофера неясна, поскольку вскрытие еще не завершено. Также неясно, где внутри многоквартирного дома полиция обнаружила тело Войтеля.

В России недавно возобновили следствие по поводу загадочного исчезновения семьи в Волгограде. Более 30 лет назад с разницей всего в несколько часов пропали супруги Тюрины и их дочка.