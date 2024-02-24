24 февраля 2024, 13:45
«Нельзя считать помощью». В Германии высказались о передаче ракет Taurus ВСУ
Политик Вагенкнехт: передача ВСУ Taurus перенесет боевые действия в Германию
Поставка Вооруженным силам Украины крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Таким мнением поделилась немецкий политик Сара Вагенкнехт в беседе с журналистом Паулем Ронцхаймером. Интервью опубликовали в соцсети Х.
Передача вооружений не поможет Украине. Россия, которая является ядерной державой, не позволит вытеснить себя из Крыма, подчеркнула специалист.
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«Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой», — отметила она.
Вагенкнехт добавила, что передача дальнобойных ракет украинской армии приведет к еще большему числу жертв. Она назвала такие действия «полным сумасшествием», которые обернутся войной в Германии.
Пленный стрелок 110-й бригады ВСУ Юрий Петров рассказал телеканалу «Звезда» об огромных потерях в рядах украинской армии. По его словам, из-за этого в ВСУ берут наркоманов, бездомных и больных.
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский спешно покинул Киев. Причиной стала нестабильная политическая обстановка после потери Авдеевки.
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