Власть 10 февраля 2024, 05:04 «Крыть им больше нечем». Захарова высказалась об истерике США из-за интервью Карлсона Захарова: интервью Карлсона перечеркнуло попытки США быть моральным мерилом РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям» прокомментировала истеричную реакцию США и Европы на интервью, которое американский журналист Такер Карлсон взял у российского президента Владимира Путина. Дипломат отметила, что реакция Запада «изобличает лживость их подходов».

Белый дом, Госдепартамент и СМИ призвали американцев не смотреть интервью российского президента, отметила дипломат.

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«Их реакция настолько изобличает лживость их подходов, что, честно говоря, в это даже невозможно поверить. <…> Это перечеркивает раз и навсегда любые их попытки наделить себя функцией морального мерила или какого-то эталона в сфере прав человека, демократичности каких-то процессов, свободы слова», — заявила Захарова.

В противовес этой реакции Захарова припомнила гибель американского журналиста чилийского происхождения в украинской тюрьме несколько недель назад. Официальные лица США никак не отреагировали на ситуацию.

Захарова предложила приводить эти примеры в качестве «непробиваемого аргумента», в случае, если США зададут вопрос о свободе слова и правах человека.

«Крыть им больше нечем», — заявила дипломат.

Влиять на внутреннюю ситуацию в России у Запада не получится, уверена Захарова. И это их бесит.

Интервью Путина Карлсону в соцсети Х посмотрели за сутки более 150 миллионов раз. Около 269 тысяч пользователей сделали репост видео.