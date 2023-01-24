Мир 24 января 2023, 21:05 Шольц решил передать Украине танки Leopard — СМИ Der Spiegel: канцлер Германии Шольц принял решение отправить Украине танки Leopard 2А6 РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц решил передать киевскому режиму танки Leopard. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel. По данным агентства, речь идет по крайней мере о Leopard 2A6.

«Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2», — отметили в статье.

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Уточняется, что союзники страны также хотят передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Правительство ФРГ планирует разрешить экспорт техники, принадлежащей другим государствам, таким как Польша.

Автор публикации предположил, что решению предшествовала «интенсивная координация с союзниками» в течение нескольких дней. Речь идет о встрече на базе Рамштайн. Также на Шольца давили правительственные партнеры. Они требовали поставить киевскому режиму основные боевые танки.

В Соединенных Штатах также рассматривают вопрос о поставке Abrams «в значительном количестве», добавил автор статьи. Некоторые СМИ предположили, что отправка этих танков — попытка президента США Джо Байдена надавить на ФРГ. Так он пытается ускорить поставки танков Leopard 2 Украине.