Мир 24 января 2023, 20:25 Администрация США анонсирует отправку танков M1 Abrams на нужды ВСУ на этой неделе — WSJ РИА «Новости»

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Власти США анонсируют отправку танков M1 Abrams на Украину уже в ближайшее время. Таким предположением поделились журналисты газеты The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Они отметили, что в основном представители администрации президента США Джозефа Байдена склоняются к согласованию поставки большого количества танков.

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«Объявление о поставках может быть сделано на этой неделе», — предположили авторы материала.

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Ранее ряд СМИ предположил, что отправка Abrams M1 — попытка Байдена надавить на Германию. Таким образом он хочет ускорить поставки немецких танков Leopard 2 на нужды ВСУ. При этом неназванный представитель Минобороны США отметил, что украинской армии нужно порядка 500 танков. По его мнению, поэтому Германии следовало бы наконец решиться на передачу своей военной техники на баланс ВСУ.