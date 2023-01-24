Спецоперация 24 января 2023, 18:08 Пентагон сообщил о намерении Байдена поставить Украине танки Abrams Американский лидер Джо Байден готовится передать Киеву танки Abrams РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден нашел способ повлиять на Германию. Он готов поставить Украине танки Abrams, чтобы ускорить процесс отправки немецких танков Leopard 2 для нужд ВСУ. Об этом Sky News Arabia сообщил источник из Пентагона.

Чиновник из Министерства обороны Соединенных Штатов уточнил, что Украине необходимы 500 танков, поэтому Германии не следовало бы упрямиться и пора бы уже решиться на передачу своей военной техники.

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Тем временем власти Украины продолжают надеяться на помощь Запада. По информации телеканала АВС, якобы 12 стран согласились передать ВСУ около 100 танков немецкого производства.

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По словам главы немецкого военного ведомства Бориса Писториуса, против поставки этих танков выступил ряд его коллег.

Известно, что готовность выразили Польша и Финляндия. Однако власти ФРГ пока не спешат вступать в открытую конфронтацию с Россией. Хотя глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Германия не мешает другим государствам ЕС передавать Украине танки Leopard 2.