Шольц разозлился после слов Кулебы о танках для ВСУ | 360°

Мир 26 сентября 2022, 14:58 Поделиться Telegram

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Viber Шольц разозлился после слов Кулебы о танках для ВСУ NYT: Шольц потерял самообладание из-за слов главы МИД Украины Кулебы о танках РИА «Новости»

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Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося отказу Германии поставить ВСУ танки, вывели из себя немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом написала газета The New York Times.

Ранее Кулеба в социальной сети выразил уверенность, что у Германии нет оснований не передавать украинской армии боевые машины пехоты Marder и танки Leopard.

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Немецкого политика спросили, как он относится к таким высказываниям украинских властей.

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«Быть лидером — это не значит всегда делать то, о чем вас просят. Лидерство — это умение принимать самые верные решения», — раздраженно ответил Шольц.

Он напомнил, что Германия уже оказала посильную помощь Украине, передав большое количество эффективного вооружения.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что позиция Шольца не нравится администрации президента США. В канцлере подозревают политика, лояльного России.

Шольц призывал не допустить прямого военного конфликта между Россией и НАТО.

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