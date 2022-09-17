Шольц призвал не допустить эскалации между Россией и НАТО | 360°

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Шольц призвал не допустить эскалации между Россией и НАТО

Канцлер Германии Шольц: необходимо не допустить эскалации отношений России и НАТО

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Власти Германии всецело готовы оказывать необходимую поддержку Украине, однако не совершат шагов, которые поспособствуют критическому ухудшению отношений между Россией и НАТО. Об этом изданию Deutschlandfunk заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Нашей главной задачей является попытка избежать столкновения России и НАТО. В то же время, как мы поддерживали Украину, так и продолжим это делать», — заявил он.

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Политик напомнил, что принятие решений о передаче украинским военным оружия большей дальности должно приниматься всеми членами НАТО сообща.

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«Никаких действий в одиночку. Для нас актуален и уместен именно такой принцип», — добавил канцлер.

Ранее стало известно, что Германия отказалась поставлять тяжелое вооружение украинским военным, так как в этом случае под ударом может оказаться территория России.

СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена пришла в бешенство из-за позиции Германии, а украинский лидер Владимир Зеленский связал нерешительность немцев с их нацистским прошлым, написало РИА ФАН.

Россия

НАТО

Украина

Олаф Шольц

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