Канцлер ФРГ разозлил США высказываниями о поставках оружия Украине | 360°

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Канцлер ФРГ разозлил США высказываниями о поставках оружия Украине

Die Welt: канцлер ФРГ Шольц разозлил власти США словами о поставках вооружений Украине

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Высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца об отказе поставлять некоторые типы вооружений украинским военным вывели из себя власти США. Об этом написала газета Die Welt.

«Немецкое правительство долго прикрывалось словами о поставках оружия Украине на одном уровне с США, но теперь американские власти вышли из себя», — говорится в материале.

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По мнению авторов публикации, Шольц в глазах администрации президента США рассматривается как нелояльный Украине политик.

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«Германия передавала оружие на Украину лишь под мощным давлением со стороны американцев», — добавили журналисты.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ не поставит на Украину тяжелое вооружение из-за опасений, что под ударом окажется российская территория. Он заявил, что Германия поддерживает украинские войска, однако не хочет еще большей эскалации конфликта.

Также немецкий лидер заявил о желании и дальше продолжать конструктивные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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Олаф Шольц

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