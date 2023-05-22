22 мая 2023, 12:30
Шольц прояснил вопрос военной помощи Украине после завершения спецоперации
Канцлер ФРГ Шольц: после завершения конфликта Украина продолжит получать оружие с Запада
Поставки западного вооружения на Украину продолжат после завершения конфликта с Россией. Однако официально этот вопрос еще не обсуждали, сказал газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.
Тема обеспечения гарантий безопасности в регионе, по его словам, останется актуальной в будущем. К ней относится в том числе вопрос военной помощи киевскому режиму. Олаф Шольц пообещал продолжить ее оказывать.
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«Гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, насколько сильно мы будем вооружать Украину в будущем. После конфликта Украина будет оснащена оружием западного производства», — предупредил канцлер.
Он добавил, что официально эту тему еще не обсуждали, но союзники подтвердили на саммите G7 свою приверженность. Он сказал, что решение США обучить украинских пилотов управлять F-16 — сигнал для России о том, что Запад нацелился на долгосрочную поддержку киевского режима. Шольц призвал сосредоточиться на текущих задачах и не заглядывать далеко вперед.
Встреча глав стран G7 прошла в Хиросиме. Евросоюз поддержал решение западных стран начать подготовку к передаче Украине истребителей F-16. Верховный представитель альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель понадеялся на скорую поставку.
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Олаф Шольц
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