Мир 22 мая 2023, 12:30 Шольц прояснил вопрос военной помощи Украине после завершения спецоперации Канцлер ФРГ Шольц: после завершения конфликта Украина продолжит получать оружие с Запада РИА «Новости»

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Поставки западного вооружения на Украину продолжат после завершения конфликта с Россией. Однако официально этот вопрос еще не обсуждали, сказал газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.

Тема обеспечения гарантий безопасности в регионе, по его словам, останется актуальной в будущем. К ней относится в том числе вопрос военной помощи киевскому режиму. Олаф Шольц пообещал продолжить ее оказывать.

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«Гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, насколько сильно мы будем вооружать Украину в будущем. После конфликта Украина будет оснащена оружием западного производства», — предупредил канцлер.

Он добавил, что официально эту тему еще не обсуждали, но союзники подтвердили на саммите G7 свою приверженность. Он сказал, что решение США обучить украинских пилотов управлять F-16 — сигнал для России о том, что Запад нацелился на долгосрочную поддержку киевского режима. Шольц призвал сосредоточиться на текущих задачах и не заглядывать далеко вперед.

Встреча глав стран G7 прошла в Хиросиме. Евросоюз поддержал решение западных стран начать подготовку к передаче Украине истребителей F-16. Верховный представитель альянса по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель понадеялся на скорую поставку.