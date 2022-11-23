Мир 23 ноября 2022, 03:04 Шольц призывал Украину сдаться в самом начале спецоперации — Джонсон Экс-премьер Британии Джонсон: Шольц призывал Украину сдаться в начале спецоперации РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц призывал украинские власти сдаться еще до начала проведения спецоперации. Он предлагал им сразу сложить орудие, если боевой конфликт начнется. Об этом в интервью CNN заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Германия считала, что если это (начало спецоперации — прим. ред.) произойдет, то Украине лучше сдаться, чтобы побыстрее со всем закончить», — сказал экс-премьер.

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По его словам, Франция отказывалась верить в начало спецоперации на Украине. Власти страны до последнего момента думали, что этого не произойдет. Отдельно Джонсон остановился на Италии, в которой кабмин в тот момент возглавлял Марио Драги. Итальянское правительство не хотело поддерживать позицию остальных стран из-за своей зависимости от поставок углеводородов из России.

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Сейчас британским премьером является Риши Сунак. Он ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Великобритании. Во время телефонного разговора лидер страны пригласил нового главу кабмина посетить Украину. Зеленский подчеркнул, что готов продолжать наращивать стратегическое сотрудничество.