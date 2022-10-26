Сунак заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании | 360°

Мир 26 октября 2022, 00:38 Сунак заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании Новый премьер Сунак заявил, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Британии YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский и его народ могут рассчитывать на поддержку Великобритании. Об этом во вторник заявил новый премьер-министр страны Риши Сунак в своем Twitter-аккаунте.

Он назвал большой честью провести в этот вечер разговор с Зеленский, который во время общения пригласил премьера посетить Украину.

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«И он, и украинский народ могут рассчитывать на продолжение солидарности и поддержки со стороны Великобритании. Мы всегда будем с Украиной», — отметил Сунак в соцсети.

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Он занял пост премьер-министра Британии сегодня, получив мандат на формирование правительства от действующего короля Карла III, сообщил RT. Сунак стал третьим премьером страны за год. Ранее должность занимала Лиз Трасс. Она пробыла на посту всего 44 дня и сама подала в отставку. До нее в июле ушел с должности Борис Джонсон.

Президент США попал в очередную неловкую ситуацию. Он не смог правильно произнести имя нового Риши Сунака во время поздравительной речи по поводу его назначения.