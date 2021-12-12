Шольц призвал вернуться к «нормандскому формату» для помощи Украине

Поиском решения ситуации на Украине должны заниматься страны «нормандского формата», куда кроме Украины входят Россия, Германия и Франция. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением по итогам переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким выступил новый канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик пояснил, что «нормандский формат» нужно активизировать снова для решения вопроса эскалации на российско-украинской границе. Шольц отметил, что для решения возникшего вопроса нужно искать все пути решения.

«К ним относится и „нормандский формат“, который нужно использовать как инструмент переговоров друг с другом», — пояснил глава правительства Германии.

На завершившемся сегодня саммите министров иностранных дел стран G7 участники призвали Россию отвести войска от украинской границы и использовать только дипломатические пути решения всех конфликтов.

Участники заседания отметили, что полностью поддерживают участие Франции и Германии в «нормандском формате», который обязывает Украину исполнить взятые на себя обязательства Минских соглашений, чтобы остановить конфликт в Донбассе.

Сообщения о том, что Россия наращивает военное присутствие около границ с Украиной появились в западных СМИ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию нагнетанием обстановки и попыткой выставить Россию в качестве потенциального агрессора.

Он отметил, что для подтверждения реальности заявлений готовности России ввести войска на территорию Украины не исключены реальные провокации, которые страна не сможет оставить без ответа. Песков подчеркнул, что со своей стороны Россия делает все, чтобы Украина наконец приняла решение и выполнила взятые на себя обязательства «Минского соглашения», чтобы прекратить боевые действия в восточных регионах.