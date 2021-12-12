Министры G7 призвали Россию решать конфликты только дипломатическими путями

Министры иностранных дел стран G7 вместе с представителем Евросоюза выпустили официальное заявление, в котором призвали Россию снизить уровень эскалации на украинской границе. Документ опубликован на сайте дипломатического ведомства Великобритании.

Участники прошедшего в Ливерпуле заседания заявили, что просят Россию использовать только дипломатические пути для решения всех конфликтов. Любое применение силы для изменения границ запрещено международным правом.

В случае военной агрессии Россию ждут серьезные последствия, и за такие шаги ей придется заплатить большую цену, утверждают на Западе.

Министры отметили, что полностью поддерживают работу Франции и Германии в «нормандском формате» по достижению выполнения Украиной Минских соглашений, чтобы остановить конфликт в Донбассе.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств отметили, что поддерживают суверенитет Украины и ее территориальную целостность.

В прошедшем в Ливерпуле заседании приняли участие министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также представитель Евросоюза.

Заявления о том, что Россия намеревается вторгнуться на Украину, появились западных СМИ, которые ссылались на неназванные источники. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту ситуацию нагнетанием напряжения и выставлением страны в качестве потенциального агрессора.

Представитель Кремля не исключил возникновения провокаций, чтобы оправдать подобные заявления. Он подтвердил, что Россия делает все возможное, чтобы Украина выполнила взятые на себя обязательства, чтобы остановить конфликт в Донбассе.