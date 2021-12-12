Песков рассказал об обсуждении российских войск Путиным и Байденом

Нагнетание информационной напряженности преследует одну цель — демонизировать Россию и представить ее потенциальным агрессором. Но наши войска никому не угрожают и не покидают территорию страны. Именно об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин в ходе общения с Байденом напомнил, что все российские войска дислоцированы на своей территории. При этом угрозы они никому не несут. Сам американский лидер находится за тысячи километров от места событий и ориентируется только на сообщения, которые ему поступают.

«Смысл сказанного в чем: что мы говорим о своей территории, о Российской Федерации и Европе, которая является нашим общим домом, а американцы находятся по ту сторону океана. Вот что имел в виду президент. А это нагнетание информационной напряженности делается с целью демонизации России и представления ее, как потенциального агрессора», — заявил Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что Байден и его администрация поверили в возможность «вторжения» России на территорию Украины и пригрозили финансовой изоляцией и другими ограничениями.

«Видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — добавил Песков.

Президенты России и США провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Беседа продолжалась два часа. Пресс-служба Белого дома в итоговом сообщении отметила, что Байден выразил обеспокоенность концентрацией российских войск вокруг границы с Украиной и призвал перейти к урегулированию ситуации дипломатическим путем. В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин напомнил коллеге о невыполнении Украиной взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений. Также российский лидер отметил, что пока только НАТО занимается освоением украинских территорий и увеличивает объемы вооружений около российских рубежей.