Мир 15 декабря 2023, 10:36 Шольц предложил Орбану сходить за кофе на переговорах по вступлению Украины в ЕС Politico: Шольц попросил Орбана выйти за кофе на переговорах по Украине в ЕС Florian Gaertner/PHOTOTHEK/globallookpress

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану покинуть помещение в Брюсселе и отлучиться выпить кофе во время обсуждения вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Шольц предположил, что Орбану следует ненадолго выйти из комнаты, если он действительно не собирается соглашаться на начало переговоров по присоединению Украины к ЕС. Канцлер Германии исходил из того, что лидеры 26 стран Евросоюза могли бы одобрить начало переговоров с Украиной в отсутствие венгерского премьера, а тот мог бы сказать, что не голосовал «за».

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«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: „Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты“», — написали авторы Politico.

Издание назвало весьма необычной идею отправить за пределы комнаты лидера одной из стран Евросоюза, чтобы достичь единогласия. Стратегия канцлера ФРГ вызвала удивление как в Брюсселе, так и за его пределами, указала газета. Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли подобный ход ранее.

Орбан назвал плохим решение Евросоюза начать переговоры с Украиной по вступлению в объединение. Премьер-министр Венгрии также наложил вето на выделение украинской стороне дополнительной финансовой помощи от ЕС.