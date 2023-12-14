Мир 14 декабря 2023, 21:11 Венгрия назвала плохим решение ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в союз Орбан: ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении РИА «Новости»

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Венгрия считает, что ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз. Страна не хочет участвовать в этом, заявил премьер-министр Виктор Орбан в видеообращении в своих соцсетях.

Политик уверен, что Украина еще не готова к началу переговоров. Он назвал решение ЕС бессмысленным, иррациональным и неуместным.

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«Венгрия не изменила свою позицию, несмотря на то, что 26 стран настаивали на принятии этого решения <...>. Венгрия не желает разделять это плохое решение, поэтому сегодня устранилась от решения», — сказал Орбан.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств на саммите в Брюсселе приняли решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.

Кроме этого, на саммите Грузия получила статус страны-кандидата. Страна выполнила все поставленные ей ранее 12 условий.