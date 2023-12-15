Мир 15 декабря 2023, 06:28 Орбан наложил вето на выделение 50 млрд евро Украине Премьер Орбан: Венгрия заблокировала в ЕС выделение 50 млрд евро Украине РИА «Новости»

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Венгрия проголосовала против выделения дополнительной финансовой помощи Украине от Евросоюза. Премьер-министр Виктор Орбан заявил в своем X (бывшем Twitter), что сообщество вернется к этому вопросу в 2024 году.

«Итоги ночного заседания [саммита ЕС]: вето на дополнительные деньги для Украины… Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки», — объявил он.

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Виктор Орбан также выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, потому что она не выполнила три из семи выдвинутых требований. Он назвал это иррациональным и бессмысленным. Несмотря на его возражения, страны проголосовали за запуск процесса.

Саммит Евросовета открылся в Брюсселе 14 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский планировал принять в нем участие, но за день до мероприятия отменил поездку. Дипломаты опасались, что его присутствие разозлит Виктора Орбана.