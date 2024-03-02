Мир 02 марта 2024, 13:19 Разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост назвали толчком к войне с Россией Бизнесмен Дотком назвал безумцем Шольца из-за записи военных о Крымском мосте РИА «Новости»

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Допустивший возможность разговора высокопоставленных немецких офицеров о проведении терактов на Крымском мосту канцлер Германии Олаф Шольц подталкивает страну к войне с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Он опубликовал отрывок аудиозаписи с телефонной конференции немецких военных, обсуждавших атаку на Крымский мост. Дотком подчеркнул, что офицеры говорили о военно-стратегическом и политическом значении цели для предстоящего удара, но при этом не хотели, чтобы кто-то заметил их участие.

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«Олаф Шольц подверг Германию риску войны с Россией. Безумный», — резюмировал предприниматель.

Публичной запись телефонного разговора офицеров бундестага сделала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Общая продолжительность беседы составила более 38 минут.

Немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что руководство военного ведомства считает запись беседы подлинной, но пока официально комментировать ситуацию не намерено. Федеральное ведомство военной контрразведки Германии начало проверку утечки разговора офицеров.