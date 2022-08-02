Шольц поддержал премьера Канады, которого критикуют за возврат турбины «Газпрому»

Немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с изданием The Globe and Mail выступил в поддержку премьера Канады Джастина Трюдо, который подвергся критике на родине после решения вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток».

«Критика Трюдо и его правительства мне кажется безосновательной. Решение отправить турбину не является услугой „Газпрому“. Как наше ослабление способно помочь Украине? Это мощный сигнал поддержки ФРГ и Европы», — заявил он.

Шольц добавил, что категорически не согласен с тем мнением, что «Газпром» якобы одурачил Канаду, заявив о вероятном приостановлении поставок газа.

«Решение правительства Трюдо лишило „Газпром“ возможности сократить или остановить экспорт газа под предлогом неких чрезвычайных обстоятельств», — сказал канцлер.

Газопровод «Северный поток» возобновил работу 21 июля после почти двухнедельного простоя из-за технического обслуживания.

Власти Канады отказались возвращать России отремонтированную турбину для газопровода, однако после вмешательства Германии все же передали агрегат.