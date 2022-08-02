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    02 августа 2022, 09:13

    Шольц поддержал премьера Канады, которого критикуют за возврат турбины «Газпрому»

    Канцлер ФРГ Шольц поддержал премьера Канады Трюдо после критики за возврат турбины «Газпрому»

    Максим Зинкин

    Немецкий канцлер Олаф Шольц в беседе с изданием The Globe and Mail выступил в поддержку премьера Канады Джастина Трюдо, который подвергся критике на родине после решения вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток».

    «Критика Трюдо и его правительства мне кажется безосновательной. Решение отправить турбину не является услугой „Газпрому“. Как наше ослабление способно помочь Украине? Это мощный сигнал поддержки ФРГ и Европы», — заявил он.

    Шольц добавил, что категорически не согласен с тем мнением, что «Газпром» якобы одурачил Канаду, заявив о вероятном приостановлении поставок газа.

    «Решение правительства Трюдо лишило „Газпром“ возможности сократить или остановить экспорт газа под предлогом неких чрезвычайных обстоятельств», — сказал канцлер.

    Газопровод «Северный поток» возобновил работу 21 июля после почти двухнедельного простоя из-за технического обслуживания.

    Власти Канады отказались возвращать России отремонтированную турбину для газопровода, однако после вмешательства Германии все же передали агрегат.