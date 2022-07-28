Германия подтвердила прокачку газа по «Северному потоку» на уровне 20%

Уровень прокачки по «Северному потоку» составил порядка 20% от максимальной мощности. Об этом сказано в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства Германии.

Из сообщения следует, что немецкие газохранилища продолжают заполняться.

«Поток газа по „Северному потоку“ составляет в настоящее время около 20% от максимальной мощности. До сих пор происходит закачка газа. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%», — сказано в докладе.

«Газпром» снизил поставки газа по ключевому трубопроводу из России в страны ЕС вдвое, до 33 миллиона кубометров в сутки, с 27 июля. Немецкий регулятор назвал ситуацию напряженной и констатировал, что она может ухудшиться, но пока снабжение страны газом «стабильное». Однако при сохранении текущего уровня прокачки по «Северному потоку» цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю «едва достижима без дополнительных мер».

С 1 октября в Германии введут специальный сбор за электроэнергию. Расходы жителей на газ вырастут до нескольких сотен евро на домохозяйство, признал вице-канцлер, министр экономики страны Роберт Хабек.