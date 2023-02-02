Мир 02 февраля 2023, 23:16 Шольц отказался называть виновных в терактах на «Северных потоках» Шольц: ФРГ не будет спекулировать на теме виновных в диверсиях на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Германия поделится своими предположениями по виновным в диверсии на «Северных потоках» при наличии доказательств, но не будет спекулировать на эту тему. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать», — сказал он в эфире портала правительства страны.

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По словам канцлера, выводы о терактах будут представлены при наличии доказательств, которые будут использовать прокуроры в ходе судебного разбирательства в Германии. Также он добавил, что на эту тему «нельзя спекулировать».

«И пока это не тот случай, мы будем говорить также сдержанно», — резюмировал Шольц.

Специалисты Германии ведут расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» с октября 2022 года. Криминалисты рассматривают версию о причастности к взрывам одной из стран Запада, целью которого было обвинение России.

Ранее правительство Швеции объявило о решении сохранить детали расследования взрывов на «Северных потоках» в секрете от своих западных коллег.