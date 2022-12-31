Мир 31 декабря 2022, 14:35 Швеция решила не раскрывать расследование взрывов на «Северных потоках» — СМИ WW: расследование по взрывам на «Северных потоках» власти Швеции могут оставить в тайне РИА «Новости»

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Правительство Швеции решило сохранить детали расследования взрывов на «Северных потоках» в секрете от своих западных коллег. Об этом сообщило немецкое издание WirtschaftWoche.

По данным портала, берлинские инсайдеры не исключили, что расследование диверсий на газопроводах останется засекреченным, даже если будет известен результат.

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«Шведское правительство решило сохранить детали расследования своих криминалистов в секрете от западных союзников, что само по себе вызывает постоянные спекуляции», — пояснил обозреватель статьи.

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По мнению журналиста, разрушение важной инфраструктуры в морской акватории странами НАТО «следует квалифицировать как акт войны по международному праву». Один из военных экспертов заявил, что трудно представить, что было бы, если бы «посреди войны выяснилось, что страна НАТО помогла разбомбить трубопровод или знала о планах, но не препятствовала этому».

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в одной из программ назвал главную ложь о России за 2022 год. Речь идет об обвинении страны в подрывах газопроводов.