Мир 01 марта 2024, 06:47 Отказ Шольца поставить Taurus объяснили бесконтрольностью действий Украины Аналитик Хоффман: Шольц отказался поставить Украине Taurus из-за недоверия РИА «Новости»

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Ракетами Taurus вооружили армии Испании и Южной Кореи, поэтому официальное обоснование отказа передать их Украине прозвучало неубедительно. Аспирант Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье издания Focus объяснил решение канцлера Германии Олафа Шольца недоверием украинскому руководству.

Политик заявил, что отказался от поставок из-за опасений сделать Германию прямым участником конфликта. Для пользования этими ракетами придется обучить украинских военных, а при планировании миссий передать им сложные данные о целеуказании. Фабиан Хоффманн назвал другую причину. По его мнению, Олаф Шольц опасался неконтролируемых действий со стороны украинских военных.

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«Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия канцлера к Украине. Шольц опасается, что, если украинцы смогут управлять Taurus самостоятельно, они могут использовать его таким образом, который не понравится канцлеру», — сказал он.

Аналитик допустил, что украинские войска направят ракеты на Россию, а это не в интересах немецкого руководства. Он также опроверг заявление канцлера о том, что Taurus предназначены только для экспортного использования. Фабиан Хоффманн напомнил, что их уже поставили в Испанию и Южную Корею.

Олафа Шольца возмутило, что несмотря на отказ, дискуссии вокруг поставок Taurus продолжились. Он заявил, что Украине требуются обычные артиллерийские системы, а не сложные ракетные.