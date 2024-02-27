27 февраля 2024, 12:32
Дискуссия о передаче ракет Taurus Украине вывела Шольца из себя
Tagesspiegel: вопрос передачи ракет Taurus Украине разозлил Шольца
Объяснивший свой отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что дебаты вокруг этого вооружения начали его раздражать. Он пояснил, что в реальности украинским войскам сейчас необходимы обычные артиллерийские боеприпасы и стоит обратить внимание на них. Подробности в онлайн-трансляции сообщила газета Der Tagesspiegel.
Шольц подчеркнул, что ракеты Taurus не самое необходимое оружие для Украины в данный момент. Тем более что это решение может сделать Германию непосредственным участником конфликта. По его словам, системы вооружений могут обслуживать только немецкие военные.
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Канцлер признался, что отсутствие баланса в решении вопроса помощи Украине вызвало у него «большое раздражение».
«Украине не хватает обычных боеприпасов, но Германия не единственная, кто должен решать эту проблему», — подчеркнул Шольц.
Председатель комитета обороны бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала заявление Шольца. Она пояснила, что ракеты Taurus возможно запрограммировать, чтобы исключить удары по целям в России.
Собеседница журналистов добавила, что в распоряжении ВСУ уже есть подобное оружие немецкого производства, поэтому причин для отказа в передаче ракет она не видит.
Вице-председатель бундестага Катрин Геринг-Эккардт поддержала коллегу. Она добавила, что призывы о передаче ракет Taurus Украине не сделают Германию участником конфликта. По ее словам, оружие необходимо для помощи ВСУ удержать оборону и добиться наступления мира в Европе.
Передача дальнобойных ракет Taurus Украине не встретила поддержки большинства в бундестаге. На минувшей неделе депутаты выступили против резолюции о передаче этого вида оружия Украине. Документ на голосование внес оппозиционный блок ХДС/ХСС.
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