Мир 27 февраля 2024, 12:32 Дискуссия о передаче ракет Taurus Украине вывела Шольца из себя Tagesspiegel: вопрос передачи ракет Taurus Украине разозлил Шольца IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

Читать 360tv в

Объяснивший свой отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что дебаты вокруг этого вооружения начали его раздражать. Он пояснил, что в реальности украинским войскам сейчас необходимы обычные артиллерийские боеприпасы и стоит обратить внимание на них. Подробности в онлайн-трансляции сообщила газета Der Tagesspiegel.

Шольц подчеркнул, что ракеты Taurus не самое необходимое оружие для Украины в данный момент. Тем более что это решение может сделать Германию непосредственным участником конфликта. По его словам, системы вооружений могут обслуживать только немецкие военные.

Реклама

Канцлер признался, что отсутствие баланса в решении вопроса помощи Украине вызвало у него «большое раздражение».

«Украине не хватает обычных боеприпасов, но Германия не единственная, кто должен решать эту проблему», — подчеркнул Шольц.

Председатель комитета обороны бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала заявление Шольца. Она пояснила, что ракеты Taurus возможно запрограммировать, чтобы исключить удары по целям в России.

Собеседница журналистов добавила, что в распоряжении ВСУ уже есть подобное оружие немецкого производства, поэтому причин для отказа в передаче ракет она не видит.

Вице-председатель бундестага Катрин Геринг-Эккардт поддержала коллегу. Она добавила, что призывы о передаче ракет Taurus Украине не сделают Германию участником конфликта. По ее словам, оружие необходимо для помощи ВСУ удержать оборону и добиться наступления мира в Европе.

Передача дальнобойных ракет Taurus Украине не встретила поддержки большинства в бундестаге. На минувшей неделе депутаты выступили против резолюции о передаче этого вида оружия Украине. Документ на голосование внес оппозиционный блок ХДС/ХСС.