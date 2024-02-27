Важное 27 февраля 2024, 13:54 Шойгу сообщил о сети биолабораторий США на территории Украины Шойгу: США сформировали сеть 330 биолабораторий, из них 40 — на Украине РИА «Новости»

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США сформировали сеть биологических лабораторий из 330 объектов для изучения свойств патогенов, которые способны вызывать пандемии. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«США сформировали сеть биолабораторий, чтобы изучать свойства патогенов в каждом конкретном регионе. Они способны вызывать пандемии. Из 330 подобных объектов на территории Украины находятся 40», — сказал он.

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Шойгу подчеркнул, что в таких условиях войска РХБЗ решают важные задачи в зоне специальной операции. В частности, они следят за радиационной ситуацией на Запорожской АЭС.

«Войска РХБЗ в июле 2023 году отразили угрозу биологического заражения после разрушения плотины Каховской ГЭС. Они помогло обеззараживать порядка полутора тысяч объектов, что минимизировало финансовый и материальный ущерб», — добавил министр.

Ранее стало известно, что западные фармацевтические компании испытывали лекарства на пациентах в Мариуполе.

Шойгу сообщал, что после начала СВО украинская сторона потеряла более 444 тысяч военнослужащих.