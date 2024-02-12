Мир 12 февраля 2024, 04:02 Западные компании испытывали лекарства на психических нездоровых мариупольцах Фармацевтические компании Запада испытывали лекарства на пациентах из Мариуполя Freepik

Читать 360tv в

На пациентах психиатрического отделения больницы № 7 в Мариуполе несколько лет испытывали ревматологические лекарства для крупных фармацевтических организаций Запада. В этом помогали украинские чиновники, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, которые нашли в подвале медучреждения.

Найденную документацию вели с 2008 по 2016 год. После первичного осмотра данных зафиксировали, что на пациентах испытывали безымянные препараты — вещества только пронумеровали. Они лежали в белых конвертах, которые были не подписаны.

Реклама

В документах есть названия компаний США, Великобритании, Швеции, Южной Кореи, Швейцарии, Франции, Бельгии и Германии. Помимо этого, нашли данные с благодарностями украинским врачам от бельгийской и британской компаний.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американское правительство решило свернуть часть работ по военной биологии. По его словам, такие меры в Штатах приняли после заявлений Минобороны РФ о деятельности американских биолабораторий на Украине.