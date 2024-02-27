Важное 27 февраля 2024, 13:34 ВСУ потеряли более 444 тысяч человек после начала СВО Шойгу: после начала спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тысяч человек David Young / Global Look Press

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Украинская армия после начала специальной операции лишилась свыше 444 тысяч человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«За все время специальной операции ВСУ потеряли более 444 тысяч человек», — сказал он.

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Шойгу отметил, что с начала 2024 года украинская армия каждый день теряет порядка 120 единиц вооружений и свыше 800 человек личного состава.

«В результате активных и решительных действий наших военнослужащих боевой потенциал ВСУ снижается», — добавил министр.

Глава Минобороны рассказал, что российские силы ведут по объектам противника мощный огонь, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала боевых действий ВСУ лишились всего 31 тысячу человек. Глава ДНР Денис Пушилин расценил эти слова как наглую и циничную ложь.