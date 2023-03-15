Мир 15 марта 2023, 21:08 Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином Министр обороны России Шойгу и глава Пентагона Остин провели телефонные переговоры РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«15 марта 2023 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — уточнили в ведомстве.

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Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя новость о падении принадлежащего стране БПЛА в акватории Черного моря, заявил, что американские аппараты будут летать там, где это разрешено международным правом.

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Беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в водах Черного моря 14 марта. Представители российского Минобороны уточнили, что БПЛА упал из-за резкого маневра. Кроме того, дрон летел с выключенными транспондерами.

Президенту России Владимиру Путину направили полную информацию о падении американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, контактов между высшими руководителями России и США по этой ситуации не проводилось.