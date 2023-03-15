Мир 15 марта 2023, 16:11 Пентагон указал, что самолеты США летают только над разрешенными территориями Глава Пентагона Остин: самолеты США летают над разрешенными международным правом местами United States Air Force

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские аппараты будут летать там, где это разрешено международным правом. Таким образом он отреагировал на новости о падении принадлежащего стране БПЛА в акватории Черного моря, сообщил ТАСС.

«Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально», — сказал он во время онлайн-заседания контактной группы стран Запада по оказанию военной помощи Украине.

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Беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение 14 марта, он упал в Черное море. Представители российского Минобороны уточнили, что БПЛА потерял высоту из-за резкого маневра. В министерстве уточнили, что дрон летел с выключенными транспондерами.

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Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего. Ему предоставили детальную информацию о падении американского летательного аппарата, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.