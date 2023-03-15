15 марта 2023, 16:11
Пентагон указал, что самолеты США летают только над разрешенными территориями
Глава Пентагона Остин: самолеты США летают над разрешенными международным правом местами
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские аппараты будут летать там, где это разрешено международным правом. Таким образом он отреагировал на новости о падении принадлежащего стране БПЛА в акватории Черного моря, сообщил ТАСС.
«Не заблуждайтесь, Соединенные Штаты будут продолжать летать и действовать там, где это позволяет международное право. Россия должна выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально», — сказал он во время онлайн-заседания контактной группы стран Запада по оказанию военной помощи Украине.
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Беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение 14 марта, он упал в Черное море. Представители российского Минобороны уточнили, что БПЛА потерял высоту из-за резкого маневра. В министерстве уточнили, что дрон летел с выключенными транспондерами.
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Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего. Ему предоставили детальную информацию о падении американского летательного аппарата, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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