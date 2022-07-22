Шойгу прибыл в Стамбул для подписания договора по зерновому вопросу

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов о содействии вывозу украинского зерна и снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт. Об этом сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, глава российского оборонного ведомства проведет встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром.

Американская газета The New York Times сообщила, что власти Украины согласились частично разминировать порты в Черном море для вывоза зерна на мировой рынок, писали Nation News.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что этот шаг поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Согласно данным ТАСС, военные не примут участия в сопровождении судов с зерном. Турецкая сторона выступит гарантом того, что на кораблях не перевезут вооружение.