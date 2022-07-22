Военнослужащих не будут привлекать для сопровождения судов с зерном. Об этом сообщил источник ТАСС, близкий к ходу переговоров.

В соглашении по «зерновому вопросу» нет пункта о том, чтобы суда с зерном сопровождали военнослужащие и корабли.

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, чтобы подписать соглашение по зерну. Документ заключат главы военных ведомств РФ и Турции.

Другой источник ТАСС сказал, что соглашение по экспорту зерна с Украины предполагает создание безопасных коридоров из Одессы и еще двух украинских портов.

Уже в ближайшие недели для судов откроют безопасный коридор в Черном море. В пятницу, 22 июля, должен окончательно решиться зерновой вопрос. В Турции считают, что благодаря этому документу можно надеяться на урегулирование украинского кризиса.