Мир 30 апреля 2023, 13:31 Школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу 10 мая Посол Андреев: школа при посольстве в Варшаве возобновит работу 10 мая в другом здании РИА «Новости»

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Школа при посольстве России в Варшаве возобновит работу 10 мая, но уже в другом здании. Об этом РИА «Новости» сообщил российский посол Сергей Андреев.

«После 9 мая школа возобновит работу в другом здании дипломатической миссии России. На следующей неделе состоится вывоз имущества и оборудования школы в другое место. Думаю, с 10 мая занятия начнутся в обычном режиме в другом месте», — сказал он.

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Андреев в беседе с ТАСС отметил, что после захвата российской школы посольство готово к любым решениям, даже самым резким, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Польшей.

«Все решения у нас в центре принимаются. Будет так, как решит наше руководство», — заключил дипломат.

В субботу полиция и власти Варшавы сломали дверь и ворвались в школу при посольстве России. По требованию польской стороны сотрудники образовательного учреждения покинули здание.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что не видит смысла в продолжении дипломатических отношений между странами.