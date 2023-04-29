29 апреля 2023, 16:03
Медведев предложил разорвать дипотношения с Польшей
Медведев заявил, что не видит смысла в дипломатических отношениях с Польшей
России не следует продолжать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти в этой стране находятся русофобы. Об этом в Twitter написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Нет смысла России продолжать какие-либо дипломатические отношения с Польшей, пока там у власти находятся русофобы», — сказал он.
Реклама
Медведев отметил, что государства Польши не должно существовать для России, пока политическая верхушка настроена агрессивно к россиянам.
«Украина сейчас также полна наемников из Польши, которых следует уничтожать безжалостно, как вонючих крыс», — добавил политик.
Ранее в субботу стало известно, что польские полицейские ворвались в здание школы при посольстве России в Варшаве, выломав входную калитку.
Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что дипломаты не станут эскалировать обстановку и освободят здание школы, разместившись в жилых квартирах.
Дмитрий Медведев
Международные отношения
Россия
Польша
Реклама
Реклама