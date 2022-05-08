Шествие «Бессмертного полка» провели в Сиднее

Акцию «Бессмертный полк» традиционно провели в Сиднее 8 мая. Участники держали в руках таблички с портретами своих близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне, растяжку с названием шествия и георгиевской лентой, некоторые взяли с собой и красное знамя.

В прошлом году участниками митинг и шествие «Бессмертный полк» в Сиднее стали выше 300 ветеранов Второй мировой войны, их родных и представителей русскоязычной общины. Все они собрались в парке Уэверли, сообщал ТАСС.

Ранее шествие «Бессмертного полка» провели в столице Эквадора Киото, где к нему присоединились более 100 человек. Безопасность обеспечивали сотрудники местной полиции. Также акцию провели в посольстве России в Японии. В мероприятии участвовали около 300 человек.