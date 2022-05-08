Более 100 человек прошли в шествии «Бессмертного полка» в Эквадоре

Шествие «Бессмертного полка» в столице Эквадора Киото прошло при участии более 100 человек. Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ Владимир Спринчан.

Дипломат отметил, что мероприятие прошло без происшествий, безопасность обеспечивали сотрудники местной полиции.

«Все прошло отлично. Больше 100 человек приняли участие в мероприятии», — сообщил посол.

В мероприятии принимали участие выпускники советских и российских вузов, соотечественники, сотрудники посольства. Они с флагами и портретами своих родственников прошли маршем по улице, где расположено посольство РФ. Таким образом участники акции почтили память людей, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, отметил Спринчан.

Акция «Бессмертный полк» прошла и в российском посольстве в Японии. Люди пришли в дипмиссию по зову сердца, принесли фотографии участвовавших в войне родственников. Посол России в Японии Михаил Галузин подчеркнул, что ни во времена ВОВ, ни сейчас нацистам не удастся «стереть нашу родину с политической кары мира.