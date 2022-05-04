Акция «Бессмертный полк» состоялась в посольстве России в Японии

Акция «Бессмертный полк» прошла в российском посольстве в Японии. Глава дипмиссии Михаил Галузин заявил, что ни во времена Великой Отечественной войны, и сейчас нацистам не удастся «стереть нашу родину с политической кары мира».

Он отметил, что в посольство пришли люди по зову сердцу, они пришли с фотографиями участвовавших в войне родных. Именно предки «выковывали победу в тылу». По его словам, это общая победа, которую удалось достигнуть благодаря усилиями всех народов СССР.

«И тогда, и сейчас нацисты ставили целью стереть нашу родину с политической карты мира. Тогда не удалось, сейчас не удается и не удастся, как бы Запад ни занимался удушением нашей станы с помощью санкций», — подчеркнул Галузин. Его процитировало РИА «Новости».

Память погибших почтили минутой молчания. В мероприятии участвовали около 300 человек. В прошлом году «Бессмертный полк» прошел в Японии в режиме онлайн из-за пандемии.