Трагедию в Бейруте предсказали шесть лет назад

Взрыв, который произошел в порту Бейрута в Ливане, предсказал эксперт в сфере морских грузоперевозок Михаил Войтенко в 2014 году. После происшествия его статья снова обрела популярность.

В беседе с телеканалом «Звезда» он сообщил, что еще шесть лет назад предупреждал о том, что судно — это «плавучая бомба». Войтенко отметил, что ситуация в Ливане достаточно «стандартная». Перевозчик рискнул и взял для переправки груз в Африку. Корабль сломался и его привезли в Бейрут. Экипаж давно отпустили, а судно бросили.

По его мнению, причиной трагедии послужила небрежность и халатность властей порта Бейрут. Он пояснил, что нитрат аммония (селитра — прим.ред.) является взрывоопасным удобрением, которое используют для изготовления взрывчаток.

«Если с ним обращаться халатно, как в Бейруте, то оно может привести к взрыву», — пояснил он.

Во вторник в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Многие дома, находящиеся рядом разрушились. Взрывная волна выбила стекла в зданиях в радиусе нескольких километров. Без крова оказались около 300 тысяч жителей. Пока известно о 137 погибших. Губернатор оценил ущерб от взрыва в 15 миллиардов долларов.