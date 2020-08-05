Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил об увеличении ущерба от взрыва в городском порту. По его оценке, он может достигать 15 миллиардов долларов.

Об этом он сообщил телеканал «Аль-Хадас».

«Ущерб, причиненный взрывом, может быть больше объявленного. Он может достигать 15 миллиардов долларов», — рассказал губернатор.

Ранее чиновник оценил разрушения в три-пять миллиардов долларов.

Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел во вторник. Из-за этого были разрушены многие дома поблизости. Больше 300 тысяч человек остались без крова.

Эксперты определили, что взрыв произошел из-за детонации 2,5 тысяч тонн литров селитры, находившихся на складе. В результате инцидента в атмосферу попали опасные токсичные вещества. Число погибших после взрыва в порту Бейрута выросло до 137. Раненых — более 5 тысяч.