Мир 28 марта 2023, 20:07 Шеф Пентагона заявил о продолжении полетов американских дронов над Черным морем Остин: США не станут прекращать полеты дронов над Черным морем Unsplash

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США не будут прекращать разведывательные полеты беспилотников над Черным морем после недавнего инцидента с потерей дрона MQ-9 в Черном море, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе. Но на вопрос одного из сенаторов о полетах конкретно в этом районе он отвечать не стал, сообщило РИА «Новости».

«Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации», — кратко сказал Остин.

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Американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем утром 14 марта. В Минобороны сообщили, что дрон следовал в сторону российской границы в Крыму. Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители ВКС РФ.

Воздушные суда не входили в контакт с БПЛА. Он перешел в неуправляемый полет из-за резкого маневрирования. Потеряв высоту, дрон рухнул в воду.