Эксклюзив 17 марта 2023, 23:54 Беспилотник США упал на дно Черного моря. Поднять его может только Россия Военный историк Кнутов заявил о возможностях России поднять обломки американского MQ-9 NASA

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Упавший в Черное море американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper нарушил временно установленные воздушные границы России. По данным Минобороны, причиной крушения дрона стал резкий маневр. Для поднятия обломков беспилотника Россия может задействовать специальный корабль. Оставшиеся детали представляют большой интерес для военных.

Крушение MQ-9 Reaper

Российские военные зафиксировали проникновение беспилотника США MQ-9 Reaper в воздушное пространство над акваторией Черного моря днем 14 марта. Дрон двигался с отключенным транспондером. На перехват вылетели дежурные экипажи ВВС России, после резкого маневрирования MQ-9 Reaper рухнул в воду.

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Командование США заявило, что один из вылетевших на перехват российских истребителей Су-27 повредил пропеллер своим крылом. В Минобороны России подчеркнули, что контактов истребителей и MQ-9 Reaper не было, а причиной крушения стал резкий маневр дрона.

Также в российском ведомстве добавили, что беспилотник нарушил временно установленную воздушную границу России.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что такими действиями США эскалируют ситуацию, поэтому российские военнослужащие в похожих случаях будут действовать соразмерно внешним угрозам. Экипажи истребителей Су-27, вылетевших на перехват американского беспилотника, представили к государственным наградам за недопущение нарушения границ района спецоперации.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные поднимут беспилотник со дна моря, если сочтут необходимым сделать это для обеспечения безопасности.

Военно-технический интерес

С подъемом беспилотника конечно есть определенные сложности, потому что он упал с достаточно большой высоты, а его обломки, наверняка, разбросало по большой площади дна Черного моря, рассказал в беседе с «360» эксперт центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Также, по его словам, нужно понимать, что речь идет о больших глубинах, которые находятся в том районе, где летал беспилотник. Дрон мог уйти под воду на километр или больше.

«В составе Черноморского флота есть специальный корабль, который предназначен именно для того, чтобы поднимать какие-то вещи или <…> объекты с глубин», — рассказал Орлов.

По всей видимости, как отметил собеседник «360», сейчас этот подъемник задействуют для поиска фрагментов американского беспилотника.

Говоря о том, может ли беспилотник иметь что-то полезное для использования в интересах российского оборонно-промышленного комплекса, Орлов заметил, что единственный технический интерес представляет его мультиспектральный оптический сенсор, и электроника, которая этот сенсор обслуживает.

«Все остальное в принципе абсолютно понятно, там никаких секретов нет. Беспилотник летает на канадском двигателе <…> в аэродинамике <…> данного беспилотника также нет никаких секретов, поэтому поднимать фрагменты и фюзеляжи не имеет смысла — они абсолютно понятны. А вот что касается электроники и оптики, то наверное есть над чем поработать», — заключил эксперт.

Флот располагает средствами

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов в разговоре с «360» также отметил, что в вопросе поднятия MQ-9 Reaper со дна моря все зависит от того, на какой глубине находятся обломки.

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«Если это, например, несколько сотен метров, то это одна ситуация, если километр и более — то другая. [Во втором случае] можно использовать тогда специальные глубоководные аппараты, которые занимаются поиском, обнаружением, поднятием», — рассказал Кнутов.

Он пояснил, что такая техника способна выдержать большое давление и проводить работы на морском дне.

Собеседник «360» предположил, что в Черном море есть подобного рода аппараты, поскольку российская сторона ранее работала в этом районе над газопроводом Южный поток. Там использовали оборудование, способное зондировать непосредственно морское дно и определять точность нахождения каких-либо объектов, которые могут там находиться.

«Флот располагает необходимыми средствами для подъема таких элементов самолетов. Это будут уже какие-то части, но в любом случае, я не сомневаюсь в том, что там расстояние было небольшим, и что наши корабли могли в течение дня выйти в район, оцепить его и начать работу по подъему обломков», — отметил Кнутов.

Жесткие диски восстанавливают

Председатель Комитета начштабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли после падения беспилотника заявлял, что были приняты меры по дистанционному уничтожению того, что представляло ценность MQ-9.

В этом вопросе нужно смотреть на системы защиты, которые установлены в программе БПЛА, отметил Кнутов.

Air National Guard

«В принципе, вообще жесткие диски восстанавливают независимо от того, что с них какая-то информация стирается. Есть такие технологии. Какая система защиты на американском [беспилотнике] мне сказать сложно, но я думаю, что это не будет супер какая-то сложная система, и я полагаю, что восстановить ее удастся, если конечно поднять самолет», — добавил военный историк.

Он отметил, что в этом вопросе важна целостность блока управления и компьютерной системы, которые, скорее всего, сильно пострадали от воды.