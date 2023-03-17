17 марта 2023, 11:57
Предотвративших полет американского БПЛА летчиков представили к госнаградам
Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, предотвративших полет американского БПЛА
Российские экипажи истребителей Су-27 представили к государственным наградам за предотвращение нарушения границ района спецоперации американским беспилотником. Соответствующий указа отдал министр обороны Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.
«Глава министерства обороны Сергей Шойгу представил летчиков самолетов Су-27 к государственным наградам за предотвращение нарушения американским беспилотником аппаратом MQ-9 воздушных границ, установленных в связи с проведением специальной операции», — сообщили в ведомстве.
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В Минобороны подчеркнули, что в соответствии с международными нормами до всех пользователей международного воздушного пространства довели информацию о границах региона.
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Днем 14 марта российские военные зафиксировали проникновение американского беспилотника MQ-9 Reaper в воздушное пространство над акваторией Черного моря. На перехват вылетели дежурные экипажи ВВС России, после резкого маневрирования дрон рухнул в воду.
Шойгу заявлял, что российские войска продолжат действовать соразмерно поступающим угрозам.
Минобороны РФ
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