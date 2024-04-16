Мир 16 апреля 2024, 17:24 Шеф Пентагона пообщался с китайским коллегой впервые за полтора года Глава Пентагона Остин впервые пообщался с новым министром обороны КНР Цзюнем flickr.com

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Шеф Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Китая Дун Цзюнь впервые пообщались по телефону 16 апреля. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель Пентагона. Уточняется, что это первый за полтора года контакт двух стран по военной линии.

Возобновить эти контакты решили во время переговоров лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2023 года. Пауза возникла после визита экс-спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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В тот же день, 16 апреля, Китай и Германия на высшем уровне обсудили пути выхода из украинского конфликта во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР. Си Цзиньпин заявил Шольцу о необходимости уделить особое внимание установлению мира и стабильности. Он предложил организовать мирную конференцию, которую признают обе стороны конфликта.