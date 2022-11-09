Шансы на восстановление диалога c парламентариями США после выборов оценили в Совфеде | 360°

Мир 09 ноября 2022, 10:53 Шансы на восстановление диалога c парламентариями США после выборов оценили в Совфеде Вице-спикер Совфеда Косачев не увидел предпосылок налаживания диалога после выборов в США РИА «Новости»

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не увидел предпосылок для налаживания диалога после американских выборов, так как антироссийский настрой в США имеет консенсусный характер. Об этом сенатор сообщил ТАСС.

«Был бы рад ошибиться, но не вижу никаких предпосылок к изменению позиции конгрессменов и сенаторов, поскольку антироссийский настрой имеет консенсусный характер», — сказал Косачев.

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Он обратил внимание, что Россия не собирается выступать с инициативой, но готова откликнуться на запрос со стороны американского правительства.

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Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. Избирательные участки в штатах Кентукки и Индиана закрылись первыми. Партия республиканцев на выборах в палату представителей одержала победу: она заполучила 219 мест против 216 у демократов.

Ранее экс-президент США и республиканец Дональд Трамп призвал своих сторонников не верить властям и не уходить с избирательных участков. Такое заявление он сделал на фоне совместного снимка с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщило РИА ФАН.