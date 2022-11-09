Американские СМИ предрекли победу республиканцев в борьбе за палату представителей | 360°

09 ноября 2022, 08:43
Американские СМИ предрекли победу республиканцев в борьбе за палату представителей
Телеканал NBC: республиканцы победили демократов на выборах в палату представителей
Республиканская партия США на промежуточных выборах в палату представителей получила численное превосходство мест, опередив представителей демократического лагеря. Такой прогноз опубликовал телеканал NBC.
По версии источника, республиканцы заполучили 219 мест в палате, а демократы — 216.
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Ранее сообщалось, что партия республиканцев победила на выборах за места в сенате конгресса США в трех штатах: Флорида, Оклахома и Алабама. Демократическая партия одержала победу в Иллинойсе, Коннектикуте и Мэриленде.
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Промежуточные выборы в конгресс стартовали в США во вторник, 8 ноября. На них изберут треть сената и 435 членов палаты представителей. Кроме того, жители США выберут глав трех заморских территорий и губернаторов в 36 штатах.
Сотрудник Агентства по национальной кибербезопасности США сообщал, что свидетельств вмешательства иностранных государств в промежуточные выборы пока не зафиксировали.
Действующий американский президент Джо Байден признавался, что победа республиканцев на выборах в сенат и палату представителей обернется для него двумя «ужасными годами».
США
Выборы в США — 2022
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