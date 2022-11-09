Американские СМИ предрекли победу республиканцев в борьбе за палату представителей | 360°

Мир 09 ноября 2022, 08:43 Американские СМИ предрекли победу республиканцев в борьбе за палату представителей Телеканал NBC: республиканцы победили демократов на выборах в палату представителей РИА «Новости»

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Республиканская партия США на промежуточных выборах в палату представителей получила численное превосходство мест, опередив представителей демократического лагеря. Такой прогноз опубликовал телеканал NBC.

По версии источника, республиканцы заполучили 219 мест в палате, а демократы — 216.

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Ранее сообщалось, что партия республиканцев победила на выборах за места в сенате конгресса США в трех штатах: Флорида, Оклахома и Алабама. Демократическая партия одержала победу в Иллинойсе, Коннектикуте и Мэриленде.

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Промежуточные выборы в конгресс стартовали в США во вторник, 8 ноября. На них изберут треть сената и 435 членов палаты представителей. Кроме того, жители США выберут глав трех заморских территорий и губернаторов в 36 штатах.

Сотрудник Агентства по национальной кибербезопасности США сообщал, что свидетельств вмешательства иностранных государств в промежуточные выборы пока не зафиксировали.

Действующий американский президент Джо Байден признавался, что победа республиканцев на выборах в сенат и палату представителей обернется для него двумя «ужасными годами».