Мир 06 марта 2024, 20:58 «Съеживается перед Путиным». Байден сделал резкий выпад в адрес Трампа Байден заявил, что Трамп не отличает добро от зла и «съеживается» перед Путиным РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден обвинил кандидата от республиканцев на пост главы Белого дома Дональда Трампа в неспособности отличать хорошее от плохого и в том, что тот «съеживается» перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание The Hill.

Американский лидер, комментируя выход главного соперника Трампа от Республиканской партии Никки Хейли из президентской гонки, дал характеристику обоим претендентам на пост главы государства.

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По его словам, «Хейли была готова говорить правду о Трампе: о хаосе, который следует за ним, о его неумении отличать добро ото зла, о том, как он съеживается перед Путиным».

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Пр этом она не стала призывать своих сторонников голосовать за Дональда Трампа.