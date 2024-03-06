06 марта 2024, 19:55
Последний конкурент Трампа отказался бороться за право баллотироваться от республиканцев
Никки Хейли отказалась от выдвижения в президенты США
Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли отказалась от борьбы за право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил телеканал CNN, она не стала призывать сторонников голосовать за ее соперника Дональда Трампа.
«Хейли — последний оставшийся соперник Дональда Трампа в предвыборной гонке — поздравила, но не поддержала бывшего президента», — написали журналисты.
Реклама
Трамп должен заслужить голоса, подчеркнула Хейли. Экс-губернатор Южной Каролины также напомнила, что всегда была консервативным республиканцем и поддерживала кандидатов от партии.
Источники, знакомые с планами Хейли, сообщили CNN перед ее выступлением, что подход политика даст ей возможность поддержать Трампа перед всеобщими выборами.
Бывший президент США Дональд Трамп и действующий лидер Джо Байден выиграли праймериз в «супервторник». Трамп одержал победу в 14 штатах из 15.
США
Дональд Трамп
ООН
Выборы президента США
Реклама
Реклама